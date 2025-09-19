Stellantis Aktie
|8,68EUR
|0,24EUR
|2,80%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Stellantis von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9,00 auf 9,50 Euro angehoben. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU, deren Verringerung auf 15 Prozent wahrscheinlich erst im Laufe des Schlussquartals in Kraft trete, belasteten weiterhin die Margen der europäischen Hersteller, schrieb Romain Gourvil in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem könnte kurzfristig Druck von einer weiteren Marktabschwächung in China kommen. Für Unterstützung sorgten indes die gute Absatzdynamik und viele neue Modelle, wobei hier Renault, Volkswagen und BMW vorn lägen. Bei Audi und Mercedes-Benz zeichne sich für 2026 eine starke Produktdynamik ab. Bei Stellantis könnte es bis zu einer Ergebniserholung zwar noch dauern, und weitere Kosten für strategische Veränderungen seien möglich. Doch bei den US-Lagerbeständen sei Besserung in Sicht, und auch neue Modelle versprächen Besserung./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
9,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,73 €
|
Abst. Kursziel*:
8,81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,50%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|8,73
|3,42%
