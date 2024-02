EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Danone-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Danone-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 52,31 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Danone-Aktie investiert hat, hat nun 191,168 Anteile im Depot. Die gehaltenen Danone-Papiere wären am 20.02.2024 11 791,24 EUR wert, da der Schlussstand 61,68 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,91 Prozent angewachsen.

Danone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at