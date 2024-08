EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Saint-Gobain eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Saint-Gobain-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32,13 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,112 Saint-Gobain-Anteilen. Die gehaltenen Saint-Gobain-Anteile wären am 20.08.2024 238,66 EUR wert, da der Schlussstand 76,68 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 138,66 Prozent.

Saint-Gobain wurde am Markt mit 38,19 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at