EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Saint-Gobain-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Saint-Gobain-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 10.07.2023 wurden Saint-Gobain-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 54,28 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,842 Saint-Gobain-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Saint-Gobain-Aktie auf 75,32 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,76 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,76 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 38,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at