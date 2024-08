EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Saint-Gobain-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Saint-Gobain-Papier statt. Zum Handelsende standen Saint-Gobain-Anteile an diesem Tag bei 61,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,335 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2024 auf 71,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 173,47 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 17,35 Prozent gleich.

Am Markt war Saint-Gobain jüngst 36,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at