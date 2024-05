EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vivendi von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Vivendi-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,24 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,651 Vivendi-Papiere. Die gehaltenen Vivendi-Anteile wären am 13.05.2024 977,49 EUR wert, da der Schlussstand 10,01 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2,25 Prozent verringert.

Alle Vivendi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at