EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vivendi von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vivendi-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Vivendi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Vivendi-Aktie an diesem Tag bei 1,84 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Vivendi-Aktie investierten, hätten nun 54,225 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,63 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,63 Prozent angezogen.

Der Vivendi-Wert an der Börse wurde auf 2,50 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at