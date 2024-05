EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätte eine Danone-Anlage von vor 3 Jahren eingebracht

Das Danone-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Danone-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 60,53 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Danone-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,652 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Danone-Aktien wären am 21.05.2024 99,12 EUR wert, da der Schlussstand 60,00 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,88 Prozent abgenommen.

Danone war somit zuletzt am Markt 38,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at