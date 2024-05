EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Danone-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 01.05.2019 wurden Danone-Anteile via Börse PAR feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 72,08 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Danone-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,387 Danone-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 81,38 EUR, da sich der Wert eines Danone-Anteils am 30.04.2024 auf 58,66 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 18,62 Prozent.

Zuletzt verbuchte Danone einen Börsenwert von 37,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

