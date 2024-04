EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Danone-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Danone-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 58,84 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Danone-Aktie investierten, hätten nun 169,952 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 129,16 EUR, da sich der Wert eines Danone-Anteils am 23.04.2024 auf 59,60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,29 Prozent.

Alle Danone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at