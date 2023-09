EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Saint-Gobain eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Saint-Gobain-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,26 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, befänden sich nun 26,137 Saint-Gobain-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Saint-Gobain-Papiere wären am 19.09.2023 1 495,82 EUR wert, da der Schlussstand 57,23 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +49,58 Prozent.

Saint-Gobain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at