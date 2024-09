EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Saint-Gobain-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Saint-Gobain-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 61,17 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investierten, hätten nun 1,635 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Saint-Gobain-Anteile wären am 10.09.2024 126,50 EUR wert, da der Schlussstand 77,38 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 26,50 Prozent vermehrt.

Alle Saint-Gobain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at