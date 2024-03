EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Danone-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Danone-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 58,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Danone-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,065 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 60,01 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 024,06 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 024,06 EUR, was einer positiven Performance von 2,41 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Danone einen Börsenwert von 38,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at