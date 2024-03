EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vivendi-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vivendi-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vivendi-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9,86 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Vivendi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,142 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,12 EUR, da sich der Wert eines Vivendi-Anteils am 04.03.2024 auf 10,37 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,12 Prozent gesteigert.

Der Vivendi-Wert an der Börse wurde auf 10,58 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at