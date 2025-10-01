Eurobattery Minerals Aktie

WKN DE: A2PG12 / ISIN: SE0012481570

01.10.2025 08:20:02

Eurobattery Minerals ernennt Mangold Fondkommission zum neuen Mentor


EQS-Media / 01.10.2025 / 08:20 CET/CEST

Stockholm, 1. Oktober 2025 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder „das Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Mangold Fondkommission AB („Mangold“) über die Erbringung von Mentorendienstleistungen abgeschlossen hat.

Mangold übernimmt heute, am 1. Oktober 2025, die Funktion als Mentor des Unternehmens.

Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte
Roberto García Martínez – CEO
E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations
E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor
Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB
Tel.: + 46 8 503 015 50
E-Mail: ca@mangold.se



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie

01.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

2206426  01.10.2025 CET/CEST

