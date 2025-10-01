Eurobattery Minerals ernennt Mangold Fondkommission zum neuen Mentor



Stockholm, 1. Oktober 2025 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder „das Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Mangold Fondkommission AB („Mangold“) über die Erbringung von Mentorendienstleistungen abgeschlossen hat.

Mangold übernimmt heute, am 1. Oktober 2025, die Funktion als Mentor des Unternehmens.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Roberto García Martínez – CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: + 46 8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se