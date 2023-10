Euronext-Handel CAC 40 notiert am Freitagmittag im Minus

Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 12:11 Uhr via Euronext 1,04 Prozent leichter bei 6 849,39 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,154 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,03 Prozent auf 6 850,13 Punkte an der Kurstafel, nach 6 921,37 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 6 816,17 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 880,64 Zähler.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 2,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.09.2023, betrug der CAC 40-Kurs 7 330,79 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, stand der CAC 40 bei 7 384,91 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 20.10.2022, mit 6 086,90 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,86 Prozent. Bei 7 581,26 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 518,21 Punkten.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 4 553 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 333,456 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,52 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,61 Prozent an der Spitze im Index.

