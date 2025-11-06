Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|
06.11.2025 22:44:28
Expedia Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Expedia Inc. (EXPE) reported earnings for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $959 million, or $7.33 per share. This compares with $684 million, or $5.04 per share, last year.
Excluding items, Expedia Inc. reported adjusted earnings of $962 million or $7.57 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $6.95 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 8.7% to $4.412 billion from $4.060 billion last year.
Expedia Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $959 Mln. vs. $684 Mln. last year. -EPS: $7.33 vs. $5.04 last year. -Revenue: $4.412 Bln vs. $4.060 Bln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expedia Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Expedia Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Expedia Inc.
|184,60
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.