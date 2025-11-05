Expedia Aktie

Expedia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Expedia gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Expedia stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

27 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 6,97 USD aus. Im letzten Jahr hatte Expedia einen Gewinn von 5,04 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 30 Analysten ein Plus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,06 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 31 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,27 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,95 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 33 Analysten auf durchschnittlich 14,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,69 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Expedia Inc. 218,30 18,26% Expedia Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

