NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Expedia-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Expedia-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Expedia-Papier bei 103,27 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,968 Expedia-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2025 auf 219,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 212,74 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 112,74 Prozent gesteigert.

Am Markt war Expedia jüngst 26,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at