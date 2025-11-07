Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Langfristige Performance
|
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Expedia-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Expedia-Papier bei 103,27 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,968 Expedia-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2025 auf 219,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 212,74 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 112,74 Prozent gesteigert.
Am Markt war Expedia jüngst 26,57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expedia Inc.mehr Nachrichten
|
07.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verliert letztendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Handel: So performt der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
07.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Expedia gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Expedia Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Expedia Inc.
|218,30
|18,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.