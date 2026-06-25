Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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25.06.2026 11:58:41

Exploring The Competitive Space: Microsoft Versus Industry Peers In Software

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