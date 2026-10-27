Extra Space Storage Aktie
WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025
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27.10.2026 21:30:09
Extra Space Storage Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Extra Space Storage Inc. (EXR) released a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $247.759 million, or $1.17 per share. This compares with $165.998 million, or $0.78 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.6% to $889.792 million from $858.460 million last year.
Extra Space Storage Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $247.759 Mln. vs. $165.998 Mln. last year. -EPS: $1.17 vs. $0.78 last year. -Revenue: $889.792 Mln vs. $858.460 Mln last year.
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