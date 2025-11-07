Fabasoft Aktie

WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407

Bilanz 07.11.2025 17:52:36

Fabasoft-Aktie dreht dennoch klar ins Minus: Deutliches Plus bei Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr

Fabasoft-Aktie dreht dennoch klar ins Minus: Deutliches Plus bei Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr

Das oberösterreichische Softwareunternehmen Fabasoft hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres mehr verdient als in der Vorjahresperiode.

Der Umsatz stieg um 2,6 Prozent auf 43,6 Mio. Euro, wie das börsennotierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Unterm Strich blieben 5,1 Mio. Euro Gewinn übrig, nach 4,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Plus von 6,5 Prozent. Das Betriebsergebnis (EBIT) wurde um 10,4 Prozent auf 7,3 Mio. Euro gesteigert.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um fünf Prozent auf 11,1 Mio. Euro. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit sank um 82,9 Prozent auf 0,8 Mio. Euro. Fabasoft verfügte zum Ende des Geschäftsjahres über liquide Mittel in Höhe von 29,3 Mio. Euro, nach 24 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Zum 30. September 2025 beschäftigte Fabasoft 497 Personen. Ein Jahr zuvor waren es 495 Mitarbeitende.

Im XETRA-Handel notierte die Fabasoft-Aktie nach anfänglichen Gewinnen letztlich 0,35 Prozent höher bei 14,50 Euro.

hel/moh

(APA)
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

