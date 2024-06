FACC-Aktie springt hoch: Stifel nimmt FACC-Bewertung mit "Buy" wieder auf

Die Analysten des US-Instituts Stifel haben ihre Bewertung für die Aktien der FACC in einer am Vortag veröffentlichten Studie wieder mit einem "Buy"-Votum aufgenommen.

Das Kursziel wurde vom Experten Marc Zeck bei 11,50 Euro festgelegt.

Das Wertpapier der FACC sei eine der wenigen Aktien, die nicht bei der Erholung im Luftfahrt- und Rüstungssektor nach der Pandemie dabei gewesen waren, so Stifel. Aus diesem Grund sei der Anteilsschein derzeit "außerordentlich" unterbewertet. Der signifikante Bewertungsunterschied zu Branchenkollegen sei nicht gerechtfertigt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Stifel-Analysten 0,38 Euro für 2024 sowie 0,70 Euro für das Folgejahr. Dividenden sollen für die beiden Zeiträume nicht ausgeschüttet werden.

Am Mittwoch im Frühhandel hat die Aktie an der Wiener Börse mit plus 0,79 Prozent bei 7,68 Euro gehalten.

Im Wiener Handel stieg die FACC-Aktie letztlich um 4,86 Prozent auf 7,99 Euro.

APA