KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.05.2026 15:57:00
Fedora plant KI-Linux-Desktop
Fedora arbeitet an einem Linux-Desktop für KI-Entwickler. Das Projekt will die bislang oft komplexe Einrichtung lokaler KI-Stacks deutlich vereinfachen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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