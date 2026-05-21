KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.05.2026 14:57:00
Figma erweitert Screendesign-App um KI-Agenten
Figma integriert einen KI-Agenten in die Arbeitsfläche seiner App für Screen- und Webdesign. Designer und Entwickler sollen mit ihm enger zusammenarbeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Figma
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15.05.26
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29.04.26
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19.02.26
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18.02.26
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03.02.26