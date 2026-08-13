Figure Technology Solutions Aktie
WKN DE: A41GD8 / ISIN: US3493811034
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13.08.2026 12:48:02
Figure Technology Solutions, Inc. Q2 Income Climbs
(RTTNews) - Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) released a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $87.45 million, or $0.35 per share. This compares with $29.94 million, or $0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 112.7% to $225.59 million from $106.08 million last year.
Figure Technology Solutions, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $87.45 Mln. vs. $29.94 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.08 last year. -Revenue: $225.59 Mln vs. $106.08 Mln last year.
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