Figure Technology Solutions Aktie
WKN DE: A41GD8 / ISIN: US3493811034
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Figure Technology Solutions gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Figure Technology Solutions wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,242 USD aus. Im letzten Jahr hatte Figure Technology Solutions einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Figure Technology Solutions nach den Prognosen von 7 Analysten 208,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 104,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 101,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,290 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 824,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 457,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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