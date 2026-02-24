First Solar Aktie
WKN DE: A0LEKM / ISIN: US3364331070
|
24.02.2026 22:51:38
First Solar, Inc. Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - First Solar, Inc. (FSLR) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $520.88 million, or $4.84 per share. This compares with $393.12 million, or $3.65 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.1% to $1.682 billion from $1.514 billion last year.
First Solar, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $520.88 Mln. vs. $393.12 Mln. last year. -EPS: $4.84 vs. $3.65 last year. -Revenue: $1.682 Bln vs. $1.514 Bln last year.
For 2026, net sales are expected to be $4.9 billion to $5.2 billion.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Solar Inc
|
23.02.26
|Ausblick: First Solar gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: First Solar informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: First Solar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: First Solar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu First Solar Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|First Solar Inc
|173,30
|-16,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.