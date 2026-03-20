Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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20.03.2026 21:53:41
Flagship Blackstone credit fund posts first monthly loss since 2022
Loan markdowns and market declines led to negative return for the first time in more than three yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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