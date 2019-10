Flughafen Wien errichtet drei weitere Photovoltaik-Anlagen

Die bestehenden Solarflächen würden damit bis Ende 2020 auf etwa 16.000 Quadratmeter mit einer Leistung von 2.700 kWp vergrößert, teilte der Airport am Montag mit. Standorte seien die Dächer des Office Park 4 sowie der Parkhäuser 3 und 8.

Vom Ausbau der Solarenergie verspricht sich der Flughafen in Schwechat eine jährliche Reduktion der CO2-Emissionen von etwa 1.800 Tonnen. "Wir wollen noch vor 2030 einer der ersten CO2-neutralen großen Airports werden", unterstrich Vorstandsdirektor Günther Ofner in einer Aussendung das bereits im Sommer formulierte Ziel. Eine große Rolle spiele dabei die eigene Stromproduktion. "Deswegen erweitern wir unsere Photovoltaik-Anlagen von vier auf sieben Stück."

Ab Ende 2020 soll die Jahresstromproduktion auf dem Airport-Areal mehr als drei Mio. Kilowattstunden betragen. Der aus allen Photovoltaik-Anlagen produzierte Gleichstrom wird durch Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt und via Trafostation in das Flughafen-Netz eingespeist.

APA