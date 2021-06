Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des heimischen Flughafen Wien im Rahmen einer Sektorstudie bestätigt. Auch das Kursziel von 36,00 Euro wurde von dem Analystenteam um William Fitzalan Howard unverändert beibehalten. Die Aktie des größten heimischen Airports hat sei November vergangenen Jahres im Vergleich mit den hochqualitativen Wettbewerbern wie Flughafen Zürich oder Aena eine schwächere Entwicklung aufgewiesen.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun minus 0,2 Euro für 2021, sowie plus 0,9 bzw. plus 1,4 Euro für die beiden Folgejahre. Für 2021 wird keine Dividendenausschüttung erwartet. Die Prognosen für die Dividendenzahlung für 2022 und 2023 lauten auf 0,5 bzw. 0,8 Euro je Anteilsschein.

Am Mittwochvormittag notierten die Flughafen-Wien-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,34 Prozent bei 29,40 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

