Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Flughafen Wien von 60,6 auf 60,2 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Accumulate" wurde von Analystin Vladimira Urbankova bestätigt. Am Mittwoch in der Früh notierten die Flughafen Wien-Titel an der Wiener Börse bei 52,80 Euro.

Die Expertin spricht von einem "Fein-Tuning" des Bewertungsmodells, nachdem das Unternehmen seine jüngsten Flugverkehrszahlen bekannt gegeben hatte. Aber auch die Guidance für 2025 soll in die Bewertung eingeflossen sein. Der Ausblick in der Luftfahrtbranche bleibe "solide", da es eine anhaltende Reiselust im Privatsegment gebe.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 2,51 Euro für 2024 sowie 2,62 bzw. 2,77 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,55 Euro für 2024, sowie 1,65 bzw. 1,75 Euro für 2025 bzw. 2026.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sto/ste

ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.viennaairport.com

AFA0014 2025-02-19/09:28