Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Flughafen Wien von bisher 30,0 auf 29,5 Euro leicht nach unten revidiert. Das Anlagevotum "Hold" wurde in der Studie der Analystin Vladimira Urbankova bestätigt. Zum Vergleich: Am Dienstag in der Früh wurden die Flughafen-Titel an der Wiener Börse mit 27,75 Euro gehandelt.

Das kürzlich vorgelegte Neunmonatsergebnis sowie die jüngsten Zahlen zum Flugverkehr würden laut Urbankova ein fragiles Bild der Geschäftserholung zeichnen. Solide langfristige fundamentale Daten und ein kompetentes Management verliehen der Aktie allerdings Rückenwind.

Gegenwind bringen laut der Wertpapierexpertin dagegen die jüngsten Entwicklungen mit Hinblick auf Corona. Die rasant gestiegenen Infektionszahlen und die einhergehenden Beschränkungsmaßnahmen sowie das Aufkommen einer neuen Virusvariante deuten darauf hin, dass sich die Corona-Pandemie noch länger auf den Flugverkehr auswirken dürfte. Die bisherigen Erwartungen zur Erholung des Passagieraufkommen seien gefährdet und veranlassten Urbankova, ihre Prognosen für 2022 und danach zu revidieren.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Experten 0,05 (vorher: 0,06) Euro für 2021. Die Gewinnprognose für 2022 liegt bei 0,61 (0,64) Euro. Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 beträgt 1,08 (1,09) Euro.

Dividenden sollen für 2021 nicht ausgeschüttet werden. Die Schätzungen für die Gewinnausschüttung in den beiden Folgejahren liegen bei 0,40 bzw. 0,60 Euro je Titel.

