CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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27.08.2026 08:27:20
France: Car rams crowd at bus stop in Caen
At least one person was killed and several injured when a car drove into a bus shelter in the northern French city of Caen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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