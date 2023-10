Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück

Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr 0,40 Prozent auf 4 033,15 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,559 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,165 Prozent auf 4 056,10 Punkte an der Kurstafel, nach 4 049,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 068,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 017,88 Zählern.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,191 Prozent. Vor einem Monat, am 27.09.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 131,68 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 447,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 604,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 4,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 4 491,51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 4,43 Prozent auf 23,09 EUR), Flutter Entertainment (+ 1,75 Prozent auf 127,80 GBP), BASF (+ 1,13 Prozent auf 41,65 EUR), Siemens (+ 0,97 Prozent auf 122,38 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,64 Prozent auf 2,38 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,39 Prozent auf 56,46 EUR), Infineon (-1,12 Prozent auf 29,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,38 Prozent auf 99,59 EUR), Stellantis (-0,22 Prozent auf 17,54 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,13 Prozent auf 377,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 059 211 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 339,149 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Stellantis-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

