Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Der MDAX verbucht am Mittag Verluste.

Um 12:09 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent schwächer bei 26 009,37 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 250,289 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 26 162,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 167,61 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 900,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 207,00 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,536 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, notierte der MDAX bei 25 785,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, bewegte sich der MDAX bei 26 691,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 811,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,09 Prozent nach unten. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Aroundtown SA (+ 3,28 Prozent auf 1,89 EUR), HUGO BOSS (+ 2,17 Prozent auf 55,54 EUR), SMA Solar (+ 2,02 Prozent auf 58,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,46 Prozent auf 118,20 EUR) und KION GROUP (+ 1,45 Prozent auf 48,18 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HelloFresh (-42,19 Prozent auf 6,85 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,99 Prozent auf 123,25 EUR), GEA (-2,29 Prozent auf 36,27 EUR), AIXTRON SE (-2,15 Prozent auf 26,90 EUR) und PUMA SE (-1,25 Prozent auf 41,24 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 15 243 292 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 17,379 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,85 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

