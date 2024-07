Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags

In Frankfurt stehen die Signale am Freitagnachmittag auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent tiefer bei 3 389,62 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 525,281 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,016 Prozent auf 3 394,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 394,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 399,59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 378,85 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,125 Prozent. Vor einem Monat, am 12.06.2024, wurde der TecDAX mit 3 461,59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 326,26 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.07.2023, den Wert von 3 180,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 2,56 Prozent auf 80,10 EUR), Kontron (+ 1,50 Prozent auf 20,36 EUR), Infineon (+ 1,02 Prozent auf 35,66 EUR), TeamViewer (+ 0,74 Prozent auf 10,90 EUR) und SMA Solar (+ 0,71 Prozent auf 28,48 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen SÜSS MicroTec SE (-6,98 Prozent auf 64,00 EUR), EVOTEC SE (-3,38 Prozent auf 9,02 EUR), AIXTRON SE (-2,86 Prozent auf 21,08 EUR), Bechtle (-2,06 Prozent auf 40,88 EUR) und HENSOLDT (-1,93 Prozent auf 35,66 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 850 959 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 216,870 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,97 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

