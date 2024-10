Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Plus

Schlussendlich schloss der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 3 414,71 Punkten ab. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 566,738 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,118 Prozent stärker bei 3 417,90 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 413,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 429,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 404,49 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,252 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 298,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, lag der TecDAX noch bei 3 301,19 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 25.10.2023, bei 2 841,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 2,71 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 7,65 Prozent auf 16,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,53 Prozent auf 62,80 EUR), AIXTRON SE (+ 2,07 Prozent auf 15,05 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,75 Prozent auf 58,30 EUR) und ATOSS Software (+ 1,57 Prozent auf 129,40 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Eckert Ziegler (-3,40 Prozent auf 42,04 EUR), Siltronic (-3,25 Prozent auf 58,00 EUR), Elmos Semiconductor (-2,58 Prozent auf 60,30 EUR), Sartorius vz (-2,00 Prozent auf 244,60 EUR) und EVOTEC SE (-1,44 Prozent auf 6,50 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 970 275 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 251,402 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 7,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at