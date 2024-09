Freitagshandel in New York: Dow Jones klettert schlussendlich

Am Freitag bewegte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,72 Prozent stärker bei 41 393,78 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13,766 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,571 Prozent leichter bei 40 862,11 Punkten, nach 41 096,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 41 128,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 41 533,84 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 2,07 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.08.2024, bei 39 765,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.06.2024, wurde der Dow Jones mit 38 647,10 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 575,53 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,75 Prozent nach oben. Bei 41 585,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 1,69 Prozent auf 345,31 USD), Travelers (+ 1,59 Prozent auf 237,83 USD), Intel (+ 1,55 Prozent auf 19,66 USD), American Express (+ 1,51 Prozent auf 259,00 USD) und IBM (+ 1,50 Prozent auf 214,79 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Boeing (-3,69 Prozent auf 156,77 USD), JPMorgan Chase (-1,10 Prozent auf 204,32 USD), Amazon (-0,27 Prozent auf 186,49 USD), Honeywell (-0,25 Prozent auf 204,15 USD) und Dow (-0,22 Prozent auf 50,15 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 158 706 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,056 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

