Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter

Zum Handelsende notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,51 Prozent leichter bei 39 737,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14,059 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,41 Prozent höher bei 40 916,96 Punkten in den Handel, nach 40 347,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 39 358,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 40 075,33 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 2,28 Prozent nach. Vor einem Monat, am 02.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 331,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 225,66 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 02.08.2023, einen Stand von 35 282,52 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,36 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 41 376,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 2,98 Prozent auf 589,83 USD), McDonalds (+ 2,95 Prozent auf 276,69 USD), Procter Gamble (+ 2,65 Prozent auf 170,08 USD), Johnson Johnson (+ 2,10 Prozent auf 164,14 USD) und Coca-Cola (+ 2,02 Prozent auf 69,33 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Intel (-26,06 Prozent auf 21,48 USD), Amazon (-8,78 Prozent auf 167,90 USD), American Express (-6,59 Prozent auf 232,28 USD), Goldman Sachs (-5,89 Prozent auf 470,64 USD) und Boeing (-4,69 Prozent auf 169,95 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 65 029 315 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3,154 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at