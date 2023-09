Freitagshandel in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Abschläge

Am Nachmittag herrscht in Wien ein ruhiger Handel.

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 1 597,47 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,025 Prozent auf 1 597,15 Punkte an der Kurstafel, nach 1 597,55 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 589,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 599,78 Einheiten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,877 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 22.08.2023, den Stand von 1 590,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, lag der ATX Prime bei 1 568,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2022, wies der ATX Prime 1 431,87 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,869 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 789,53 Punkte. Bei 1 530,67 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Warimpex (+ 6,76 Prozent auf 0,79 EUR), PORR (+ 1,89 Prozent auf 11,86 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,65 Prozent auf 55,30 EUR), FACC (+ 1,16 Prozent auf 6,09 EUR) und Andritz (+ 1,10 Prozent auf 47,94 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Telekom Austria (-15,25 Prozent auf 6,50 EUR), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-4,41 Prozent auf 65,00 EUR), Rosenbauer (-2,54 Prozent auf 30,70 EUR), UBM Development (-2,27 Prozent auf 21,50 EUR) und Verbund (-1,98 Prozent auf 79,30 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telekom Austria-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 300 623 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 28,992 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,96 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at