Warimpex Aktie
WKN: 82720 / ISIN: AT0000827209
|Umsatzerlöse kaum verändert
|
29.08.2025 15:17:00
Warimpex-Aktie stabil: Verlust im ersten Halbjahr eingedämmt
Zuwächse gab es dabei aus der Vermietung von Büros, hier stiegen die Erlöse um 14 Prozent auf 6,9 Mio. Euro. Im Segment Hotels (minus 23 Prozent auf 2,3 Mio. Euro) sowie im Bereich Development und Services (minus 24 Prozent auf rund 1 Mio. Euro) fielen diese hingegen geringer aus. Deutlich erhöht hat sich das operative Ergebnis (EBITDA), dieses steigerte sich um 46 Prozent auf 0,62 Mio. Euro.
Das Marktumfeld blieb in der Berichtsperiode "weiterhin von einer stagnierenden Konjunkturentwicklung in der EU sowie geopolitischen Unsicherheiten geprägt", schreibt das Unternehmen. Erfreulich sei, dass der Kernmarkt Polen "etwas über dem EU-Durchschnitt" wachse, wobei die Projektentwicklungen sowie Neuvermietungen in Büros planmäßig vorangehen würden, so Warimpex-CEO Franz Jurkowitsch. "Gleichzeitig setzen wir auf eine weitere Diversifizierung unseres Portfolios mit neuen Projekten im Bereich Wohnen und Büro in Krakau."
Die Warimpex-Aktie notiert in Wien zeitweise unverändert bei 0,5300 Euro.
tpo/hel
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Warimpexmehr Nachrichten
|
25.07.25
|Börse Wien in Rot: ATX Prime nachmittags leichter (finanzen.at)
|
25.07.25
|Börse Wien in Rot: ATX Prime gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
24.07.25
|Gute Stimmung in Wien: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
24.07.25
|Aufschläge in Wien: ATX Prime notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
22.07.25
|Börse Wien: ATX Prime schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
21.07.25
|Aufschläge in Wien: ATX Prime beendet den Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.07.25
|Gewinne in Wien: Anleger lassen ATX Prime nachmittags steigen (finanzen.at)
|
18.07.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Warimpexmehr Analysen
|23.06.22
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|10.09.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|01.07.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|18.01.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|23.06.22
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|10.09.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|01.07.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|18.01.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|23.06.22
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|10.09.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|01.07.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|18.01.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|02.09.20
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|16.10.19
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|09.05.19
|Warimpex buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|06.06.17
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|28.02.17
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Warimpex
|0,53
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX im Minus -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die US-Börsen dürfte sich mit Abgaben präsentieren. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.