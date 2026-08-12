Fresenius Aktie

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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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Aktie im Blick 12.08.2026 12:34:48

Fresenius SE-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Fresenius SE-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

UBS AG hat eine eingehende Analyse der Fresenius SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal könne für den Gesundheitskonzern zu einer bedeutenden Kehrtwende werden, schrieb Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ernährungssegment Kabi werde mehr und mehr zum Wachstumsmotor und trage am meisten zu den Gewinnen bei. Sorgen von Investoren über die Geschäftsergebnisse des Klinikbetreibers Helios habe das Management ausgeräumt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:15 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 46,90 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 19,40 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 92 582 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Das Papier gab seit Beginn des Jahres 2026 um 1,6 Prozent nach.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 14:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Fresenius,gopixa / Shutterstock.com

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