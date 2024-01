Freundlicher Handel: ATX Prime startet im Plus

Am Freitag klettert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,37 Prozent auf 1 716,35 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,032 Prozent stärker bei 1 710,54 Punkten, nach 1 709,99 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 710,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 719,01 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 0,362 Prozent. Vor einem Monat, am 12.12.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 655,57 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 12.10.2023, den Stand von 1 594,44 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, bei 1 650,53 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 3,13 Prozent auf 26,40 EUR), Palfinger (+ 2,67 Prozent auf 25,00 EUR), UBM Development (+ 1,78 Prozent auf 22,90 EUR), FACC (+ 1,72 Prozent auf 5,90 EUR) und Andritz (+ 1,66 Prozent auf 55,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Verbund (-2,89 Prozent auf 82,45 EUR), Flughafen Wien (-1,95 Prozent auf 50,30 EUR), STRABAG SE (-0,81 Prozent auf 42,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,33 Prozent auf 121,00 EUR) und EVN (-0,17 Prozent auf 28,85 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 47 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 29,965 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Die BAWAG-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

