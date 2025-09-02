Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die FACC-Aktie von 11,0 auf 11,3 Euro nach oben revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Christoph Schultes gleichzeitig bekräftigt. Er verweist auf das Aufwärtspotenzial der Aktie des Luftfahrtzulieferers von rund 20 Prozent auf das errechnete Kursziel.

Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die FACC-Titel an der Wiener Börse mit minus 4,05 Prozent bei 8,06 Euro.

Die Gewinnschätzungen wurden etwas angepasst. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 0,36 Euro für 2025, sowie 0,75 bzw. 1,10 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzung für das Jahr 2025 beläuft sich auf 0,10 Euro pro Anteilsschein und für 2026 bzw. 2027 wird eine Dividende von 0,20 bzw. 0,30 Euro je Aktie erwartet.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prmax/ger

ISIN AT00000FACC2 WEB http://www.facc.at

AFA0019 2025-09-02/09:42