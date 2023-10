Freundlicher Handel: ATX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Der ATX notierte letztendlich im Plus.

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,63 Prozent fester bei 3 170,04 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 105,124 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 3 150,31 Punkten, nach 3 150,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 180,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 145,05 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,61 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 11.09.2023, wurde der ATX mit 3 149,33 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, bewegte sich der ATX bei 3 110,18 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 11.10.2022, einen Stand von 2 719,15 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,327 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell DO (+ 4,82 Prozent auf 108,80 EUR), Erste Group Bank (+ 1,91 Prozent auf 33,16 EUR), Österreichische Post (+ 1,46 Prozent auf 31,30 EUR), Lenzing (+ 1,31 Prozent auf 38,65 EUR) und Verbund (+ 1,05 Prozent auf 81,75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Mayr-Melnhof Karton (-1,93 Prozent auf 121,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 25,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,57 Prozent auf 51,90 EUR), voestalpine (-0,54 Prozent auf 25,60 EUR) und OMV (-0,45 Prozent auf 43,77 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Telekom Austria-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 942 154 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,577 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at