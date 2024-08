Freundlicher Handel: CAC 40 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der CAC 40 notierte schlussendlich im Plus.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,79 Prozent höher bei 7 333,36 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,229 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,746 Prozent auf 7 330,16 Punkte an der Kurstafel, nach 7 275,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 333,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 295,89 Punkten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,500 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der CAC 40 mit 7 724,32 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, lag der CAC 40 bei 8 225,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 348,84 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2024 bereits um 2,62 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. 7 029,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 175 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 317,261 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

2024 hat die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index weist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

