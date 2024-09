Freundlicher Handel: DAX am Dienstagnachmittag freundlich

Der DAX gewinnt am zweiten Tag der Woche an Wert.

Am Dienstag tendiert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,61 Prozent fester bei 18 747,35 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,784 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,288 Prozent stärker bei 18 686,76 Punkten, nach 18 633,11 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 671,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 805,09 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wies der DAX einen Wert von 18 322,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2024, wurde der DAX mit 18 068,21 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 15 893,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,80 Prozent nach oben. Bei 18 990,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Zalando (+ 6,79 Prozent auf 25,63 EUR), Daimler Truck (+ 3,57 Prozent auf 32,17 EUR), Infineon (+ 3,25 Prozent auf 30,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,16 Prozent auf 30,03 EUR) und Continental (+ 2,78 Prozent auf 54,76 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Rheinmetall (-6,33 Prozent auf 485,40 EUR), MTU Aero Engines (-2,03 Prozent auf 270,80 EUR), Hannover Rück (-1,21 Prozent auf 253,10 EUR), Commerzbank (-1,15 Prozent auf 15,42 EUR) und Beiersdorf (-1,10 Prozent auf 125,55 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 495 495 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 234,058 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,59 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

