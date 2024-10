Freundlicher Handel: Dow Jones am Mittwochmittag freundlich

Am Mittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 18:01 Uhr via NYSE 0,52 Prozent stärker bei 42 963,81 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,417 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 1,17 Prozent auf 43 240,17 Punkte an der Kurstafel, nach 42 740,42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 692,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 42 977,64 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0,381 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2024, wies der Dow Jones 41 622,08 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, stand der Dow Jones noch bei 40 954,48 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 16.10.2023, einen Stand von 33 984,54 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 13,92 Prozent zu. Bei 43 277,78 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 2,95 Prozent auf 572,68 USD), Cisco (+ 2,76 Prozent auf 55,58 USD), Visa (+ 2,03 Prozent auf 284,97 USD), Goldman Sachs (+ 1,84 Prozent auf 532,00 USD) und Walt Disney (+ 1,36 Prozent auf 95,50 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Intel (-1,74 Prozent auf 22,27 USD), Apple (-1,44 Prozent auf 230,49 USD), Merck (-1,32 Prozent auf 110,06 USD), Procter Gamble (-1,02 Prozent auf 171,80 USD) und Amazon (-0,93 Prozent auf 185,95 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 6 739 060 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,233 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,14 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

