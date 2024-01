Freundlicher Handel: Dow Jones am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Heute wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Um 20:01 Uhr steigt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,31 Prozent auf 37 982,00 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,312 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,769 Prozent leichter bei 37 572,50 Punkten in den Montagshandel, nach 37 863,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37 911,61 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 109,20 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 37 385,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Wert von 33 127,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, wurde der Dow Jones auf 33 375,49 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,708 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 38 109,20 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 2,07 Prozent auf 22,46 USD), Walt Disney (+ 1,89 Prozent auf 94,82 USD), UnitedHealth (+ 1,42 Prozent auf 510,69 USD), Apple (+ 1,36 Prozent auf 194,17 USD) und Dow (+ 1,34 Prozent auf 53,52 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Home Depot (-1,63 Prozent auf 356,51 USD), Nike (-1,33 Prozent auf 100,43 USD), Boeing (-1,09 Prozent auf 212,68 USD), McDonalds (-0,72 Prozent auf 298,38 USD) und Microsoft (-0,50 Prozent auf 396,67 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 354 136 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,719 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Im Dow Jones präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at